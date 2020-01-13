Дело убийства Окуевой: правоохранители взяли ДНК из оружия, но следствие не захотело распространять информацию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В 2017 году правоохранители взяли ДНК из оружия, из которого была убита пресс-офицер Международного добровольческого батальона имени Дудаева Амину Окуева, однако следствие не захотело распространять информацию. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“На время 2017 года, когда было интервью, о котором вы упоминаете, следствие не сочло возможным предоставить и распространить данную информацию в том числе управлению коммуникаций. Поэтому политическое заявление, это политическое заявление... ДНК было взято, но следствие не захотело распространять данную информацию”, — сказал Клименко.
Напомним, 12 января был задержан организатор убийства Амины Окуевой.
Также, Аваков опубликовал видео с задержания одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.
Также, в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек.
Как сообщалось, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции “Глеваха” Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Осмаев.