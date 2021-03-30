“Справа Стерненка”: апеляційні скарги на вирок вже в суді

ukru
21:00 • 12687 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 40924 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 41152 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 88852 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 55545 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 93053 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115524 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144384 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183985 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 310600 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 101994 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 99794 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 102667 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 96895 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 89021 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 54725 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 310597 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245031 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 338735 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332218 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 62641 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109705 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110539 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107521 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120920 перегляди
Актуальне
“Справа Стерненка”: апеляційні скарги на вирок вже в суді

“Справа Стерненка”: апеляційні скарги на вирок вже в суді

Київ • УНН

 • 12427 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. До Одеського апеляційного суду надійшли апеляційні скарги на вирок активіста Сергія Стерненка та Руслана Демчука у справі щодо викрадення людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Цитата

“...29 березня 2021 року до Одеського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Сергія Стерненка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 КК України, та Руслана Демчука — у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 КК України, з апеляційними скаргами обвинуваченого Сергія Стерненка, його захисника Андрія Писаренка, та з апеляційною скаргою заступника керівника Одеської обласної прокуратури на вирок Приморського районного суду м. Одеси від 23 лютого 2021 року стосовно Сергія Стерненка та Руслана Демчука”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Також повідомляється, що суддею-доповідачем протягом трьох днів з дня отримання апеляційних скарг буде перевірено їх на відповідність вимогам статті 396 цього Кодексу і за відсутності перешкод постановлено ухвалу про відкриття апеляційного провадження з визначенням дати апеляційного розгляду.

Окрім того, повідомляється, що визначений склад колегії суддів Одеського апеляційного суду: головуючий суддя Альбіна Кадегроб, судді: Руслан Котелевський та Вадим Прібилов.

Доповнення

Захист одеського активіста Сергія Стерненка подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, яким Стерненка було засуджено до 7 років та 3 місяців позбавлення волі у справі щодо викрадення людини.

Раніше Стерненко подав апеляційну скаргу до Одеського апеляційного суду на рішення суду першої інстанції, яким його було засуджено до 7 років та 3 місяців позбавлення волі.

Приморський районний суд міста Одеси засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені людини.

Стерненко повідомляв, що прокурор просив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Так, Одеський активіст Сергій Стерненко, наразі перебуває в одеському СІЗО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79