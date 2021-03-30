“Справа Стерненка”: апеляційні скарги на вирок вже в суді

Цитата

“...29 березня 2021 року до Одеського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Сергія Стерненка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 КК України, та Руслана Демчука — у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 КК України, з апеляційними скаргами обвинуваченого Сергія Стерненка, його захисника Андрія Писаренка, та з апеляційною скаргою заступника керівника Одеської обласної прокуратури на вирок Приморського районного суду м. Одеси від 23 лютого 2021 року стосовно Сергія Стерненка та Руслана Демчука”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Також повідомляється, що суддею-доповідачем протягом трьох днів з дня отримання апеляційних скарг буде перевірено їх на відповідність вимогам статті 396 цього Кодексу і за відсутності перешкод постановлено ухвалу про відкриття апеляційного провадження з визначенням дати апеляційного розгляду.

Окрім того, повідомляється, що визначений склад колегії суддів Одеського апеляційного суду: головуючий суддя Альбіна Кадегроб, судді: Руслан Котелевський та Вадим Прібилов.

Доповнення

Захист одеського активіста Сергія Стерненка подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, яким Стерненка було засуджено до 7 років та 3 місяців позбавлення волі у справі щодо викрадення людини.

Раніше Стерненко подав апеляційну скаргу до Одеського апеляційного суду на рішення суду першої інстанції, яким його було засуджено до 7 років та 3 місяців позбавлення волі.

Приморський районний суд міста Одеси засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені людини.

Стерненко повідомляв, що прокурор просив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Так, Одеський активіст Сергій Стерненко, наразі перебуває в одеському СІЗО.