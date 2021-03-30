"Дело Стерненко": апелляционные жалобы на приговор уже в суде
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Одесский апелляционный суд поступили апелляционные жалобы на приговор активиста Сергея Стерненко и Руслана Демчука по делу о похищении человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
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"... 29 марта 2021 года в Одесский апелляционный суд поступило уголовное дело по обвинению Сергея Стерненко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 УК Украины, и Руслана Демчука - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 УК Украины, с апелляционными жалобами обвиняемого Сергея Стерненко, его защитника Андрея Писаренко, и с апелляционной жалобой заместителя руководителя Одесской областной прокуратуры на приговор Приморского районного суда г. Одессы от 23 февраля 2021 года в отношении Сергея Стерненко и Руслана Демчука", - говорится в сообщении.
Детали
Также сообщается, что судьей-докладчиком в течение трех дней со дня получения апелляционных жалоб будет проверено их на соответствие требованиям статьи 396 этого Кодекса и при отсутствии препятствий принято решение об открытии апелляционного производства с определением даты апелляционного рассмотрения.
Кроме того, сообщается, что определен состав коллегии судей Одесского апелляционного суда: судья Альбина Кадегроб, судьи: Руслан Котелевский и Вадим Прибылов.
Дополнение
Защита одесского активиста Сергея Стерненко подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, которым Стерненко был приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
Ранее Стерненко подал апелляционную жалобу в Одесский апелляционный суд на решение суда первой инстанции, которым он был приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Приморский районный суд Одессы приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении человека.
Стерненко сообщал, что прокурор просил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Так, Одесский активист Сергей Стерненко, пока находится в одесском СИЗО.