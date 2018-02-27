Справа смертельної ДТП у Харкові: суд продовжить розгляд 1 березня

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 196460 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 205219 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 334995 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 232655 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 341070 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 219424 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 243095 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 255890 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247603 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136577 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
76 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Mirage показали себе дуже добре, будемо збільшувати їх кількість – Зеленський

Mirage показали себе дуже добре, будемо збільшувати їх кількість – Зеленський

26 березня, 19:09 • 35815 перегляди
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 48005 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 62646 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

00:00 • 42285 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

00:49 • 37998 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 155373 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 196466 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 335004 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 341079 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 287992 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 104536 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 93667 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 127753 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 144902 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 150100 перегляди
Актуальне
Справа смертельної ДТП у Харкові: суд продовжить розгляд 1 березня

Справа смертельної ДТП у Харкові: суд продовжить розгляд 1 березня

Київ • УНН

 • 9406 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Київський районний суд Харкова продовжить розгляд справи про резонансну смертельну ДТП 1 березня, передає кореспондент УНН.

Наступне судове засідання відбудеться 1 березня.

Підозрюваний водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов вважає себе невинним у аварії. А водій Lexus Олена Зайцева, як і раніше, визнає свою провину. Загалом слухання по суті почалося із запізненням на чотири години через клопотання адвокатів Г.Дронова про відвід судді.

Нагадаємо, що клопотання про відвід судді не задовольнили, і головуючим суддею лишився Віктор Попрас. Також 27 лютого прокурор Ігор Омельченко зачитав обвинувальний акт, в якому в подробицях було описано травми потерпілих та причини смерті жертв аварії. Зокрема, стало відомо, що удар Lexus був такої сили, що троє з 5 пішоходів, загинули на місці через те, що в них відірвалося серце.

Крім того, у справі з‘явилися нові цивільні позови. Постраждалі та родини загиблих вимагають від Дронова та Зайцевої компенсації розмірами від 100 тисяч до мільйона гривень.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення п’ятеро пішоходів у віці від 19 до 46 років загинули на місці, ще одна постраждала — 24-річна Діана Берченко — пізніше померла в лікарні від травматичного шоку на тлі вкрай важкої черепно-мозкової травми з розвинувся набряком головного мозку. Крім того, травми різної тяжкості отримали п’ять осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.16
Bitcoin
$87,568.30
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,068.47
Ethereum
$2,030.21