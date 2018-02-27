Справа смертельної ДТП у Харкові: суд продовжить розгляд 1 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Київський районний суд Харкова продовжить розгляд справи про резонансну смертельну ДТП 1 березня, передає кореспондент УНН.
Наступне судове засідання відбудеться 1 березня.
Підозрюваний водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов вважає себе невинним у аварії. А водій Lexus Олена Зайцева, як і раніше, визнає свою провину. Загалом слухання по суті почалося із запізненням на чотири години через клопотання адвокатів Г.Дронова про відвід судді.
Нагадаємо, що клопотання про відвід судді не задовольнили, і головуючим суддею лишився Віктор Попрас. Також 27 лютого прокурор Ігор Омельченко зачитав обвинувальний акт, в якому в подробицях було описано травми потерпілих та причини смерті жертв аварії. Зокрема, стало відомо, що удар Lexus був такої сили, що троє з 5 пішоходів, загинули на місці через те, що в них відірвалося серце.
Крім того, у справі з‘явилися нові цивільні позови. Постраждалі та родини загиблих вимагають від Дронова та Зайцевої компенсації розмірами від 100 тисяч до мільйона гривень.
Нагадаємо, увечері 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення п’ятеро пішоходів у віці від 19 до 46 років загинули на місці, ще одна постраждала — 24-річна Діана Берченко — пізніше померла в лікарні від травматичного шоку на тлі вкрай важкої черепно-мозкової травми з розвинувся набряком головного мозку. Крім того, травми різної тяжкості отримали п’ять осіб.