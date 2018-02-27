Дело смертельного ДТП в Харькове: суд продолжит заседание 1 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Киевский районный суд Харькова продолжит рассмотрение дела о резонансном смертельном ДТП 1 марта, передает корреспондент УНН.
Следующее судебное заседание состоится 1 марта.
Подозреваемый водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов считает себя невиновным в аварии. А водитель Lexus Елена Зайцева, по-прежнему признает свою вину. Слушание по существу началось с опозданием на 4 часа из-за ходатайства адвокатов Г.Дронова об отводе судьи.
Напомним, что ходатайство об отводе судьи не удовлетворили, и председательствующим судьей остался Виктор Попрас. Также 27 февраля прокурор Игорь Омельченко зачитал обвинительный акт, в котором в подробностях описаны травмы пострадавших и причины смерти жертв аварии. В частности, стало известно, что удар Lexus был такой силы, что трое из 5 пешеходов погибли на месте из-за того, что у них оторвалось сердце.
Кроме того, в деле появились новые гражданские иски. Пострадавшие и семьи погибших требуют от Дронова и Зайцевой компенсации размерами от 100 тысяч до миллиона гривен.
Напомним, вечером 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.