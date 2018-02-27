Дело смертельного ДТП в Харькове: суд продолжит заседание 1 марта

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62574 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76263 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79007 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107176 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100336 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104531 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111510 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122786 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134297 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Дело смертельного ДТП в Харькове: суд продолжит заседание 1 марта

Дело смертельного ДТП в Харькове: суд продолжит заседание 1 марта

Киев  •  УНН

 • 9406 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Киевский районный суд Харькова продолжит рассмотрение дела о резонансном смертельном ДТП 1 марта, передает корреспондент УНН.

Следующее судебное заседание состоится 1 марта.

Подозреваемый водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов считает себя невиновным в аварии. А водитель Lexus Елена Зайцева, по-прежнему признает свою вину. Слушание по существу началось с опозданием на 4 часа из-за ходатайства адвокатов Г.Дронова об отводе судьи.

Напомним, что ходатайство об отводе судьи не удовлетворили, и председательствующим судьей остался Виктор Попрас. Также 27 февраля прокурор Игорь Омельченко зачитал обвинительный акт, в котором в подробностях описаны травмы пострадавших и причины смерти жертв аварии. В частности, стало известно, что удар Lexus был такой силы, что трое из 5 пешеходов погибли на месте из-за того, что у них оторвалось сердце.

Кроме того, в деле появились новые гражданские иски. Пострадавшие и семьи погибших требуют от Дронова и Зайцевой компенсации размерами от 100 тысяч до миллиона гривен.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.

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