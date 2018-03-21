Справа Скрипаля: посли провідних західних країн відмовилися прийти до МЗС РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Посли провідних західних країн відмовилися брати участь у сьогоднішній зустрічі щодо справи про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, яку організував МЗС Росії, передає УНН з посиланням на Эхо Москвы.
Зокрема, не прийшли на неї керівники дипмісій Великої Британії, Франції, Німеччини, США, а також Китаю.
Напередодні офіційний представник російського МЗС Марія Захарова запросила всіх послів в Москві для зустрічі з керівництвом та експертами департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями для обговорення справи Сергія Скрипаля.
Сьогодні М.Захарова сказала, що справа не в статусі дипломатів, які вирішили не прийти на зустріч, а власне, у змісті розмови.
При цьому видання повідомляє, що Москва передасть через послів у столиці їх держав пам'ятну записку у справі Сергія Скрипаля. Як висловився директор департаменту МЗС РФ з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями Володимир Єрмаков, зміст записки носить "дещо підсушений техніко-юридичний характер".
Москва категорично заперечує причетність до отруєння Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері. На сьогоднішню зустріч в МЗС Росії прийшли посли Іраку, Сирії, КНДР, Палестини, нищки інших дипмісій. Посольства провідних західних країн, а також Китаю, представлені на більш низькому рівні.
Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів.
У відповідь РФ оголосила персонами нон-грата і вимагає покинути Росію в тижневий термін 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії.