Дело Скрипаля: послы ведущих западных стран отказались прийти в МИД РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Послы ведущих западных стран отказались участвовать в сегодняшней встрече относительно дела об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, которую организовал МИД России, передает УНН со ссылкой на Эхо Москвы.
В частности, не пришли на нее руководители дипмиссий Великобритании, Франции, Германии, США, а также Китая.
Накануне официальный представитель российского МИДа Мария Захарова пригласила всех послов в Москве для встречи с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Сергея Скрипаля.
Сегодня М.Захарова сказала, что дело не в статусе дипломатов, которые решили не прийти на встречу, а собственно, в содержании разговора.
При этом издание сообщает, что Москва передаст через послов в столице их государств памятную записку по делу Сергея Скрипаля. Как выразился директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, содержание записки носит "несколько подсушенный технико-юридический характер".
Москва категорически отрицает причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. На сегодняшнюю встречу в МИД России пришли послы Ирака, Сирии, КНДР, Палестины, ряда других дипмиссий. Посольства ведущих западных стран, а также Китая, представлены на более низком уровне.
Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломата.
В ответ РФ объявила персонами нон-грата и потребовало покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании.