Справа Шовкового шляху Укрзалізниці: ВАКС заявив про втручання у діяльність суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Колегія суддів Вищого антикорупційного суду, яка розглядає справу щодо незаконного привласнення 6-ма особами понад 98 млн грн ПАТ "Укрзалізниця" при закупівлі палива, звернулася до голови Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора із повідомленням про втручання у діяльність суддів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
"На розгляді у колегії суддів Вищого антикорупційного суду перебуває справа за обвинуваченням шістьох осіб у заволодінні понад 98 млн грн ПАТ "Укрзалізниця“ в результаті закупівлі пального за завищеними цінами”, — зазначається в повідомленні.
Так, наразі у справі триває дослідження письмових доказів сторони обвинувачення.
“Один з обвинувачених та його захисники здійснили спробу незаконного впливу на колегію суддів Вищого антикорупційного суду для перешкоджання кримінальному провадженню, шляхом усунення колегії суддів від розгляду кримінального провадження. Зокрема, обвинувачений та його адвокати, ще на стадії судового провадження, тобто до прийняття рішення по суті, подали до Генерального прокурора заяву щодо внесення в ЄРДР відомостей стосовно суддів у зв’язку із начебто постановленням ними завідомо неправосудної ухвали”, — йдеться в повідомленні.
Наголошується, що поряд із цим, зі створених штучно підстав, вони заявили суддям відвід.
“Підсумовуючи, колегія суддів ВАКС звернулася до голови Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора із повідомленням про втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, з проханням вжити відповідних заходів реагування, передбачених законодавством України”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, шістьом особам повідомили про підозру у заволодінні понад 98 млн грн ПАТ “Укрзалізниця” в результаті закупівлі пального за завищеними цінами.