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Дело Шелкового пути Укрзализныци: ВАКС заявил о вмешательстве в деятельность судей

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 • 12046 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда, рассматривающая дело о незаконном присвоении 6-ю лицами более 98 млн грн ПАО "Укрзализныця" при закупке топлива, обратилась к председателю Высшего совета правосудия и Генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность судей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"На рассмотрении в коллегии судей Высшего антикоррупционного суда находится дело по обвинению шести человек в завладении более 98 млн грн ПАО "Укрзализныця" в результате закупки горючего по завышенным ценам", - отмечается в сообщении.

Так, в настоящее время по делу продолжается исследование письменных доказательств стороны обвинения.

"Один из обвиняемых и его защитники предприняли попытку незаконного влияния на коллегию судей Высшего антикоррупционного суда для препятствования уголовному производству, путем устранения коллегии судей от рассмотрения уголовного производства. В частности, обвиняемый и его адвокаты, еще на стадии судебного производства, то есть до принятия решения по существу, подали к Генеральному прокурору заявление о внесении в КРДР сведений в отношении судей в связи с якобы постановлением ними заведомо неправосудного решения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наряду с этим, по созданным искусственно основаниям, они заявили судьям отвод.

"Подытоживая, коллегия судей ВАКС обратилась к председателю Высшего совета правосудия и Генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия, с просьбой принять соответствующие меры реагирования, предусмотренные законодательством Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, шестерым лицам сообщили о подозрении в завладении более 98 млн грн ПАО "Укрзализныця" в результате закупки горючего по завышенным ценам.

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