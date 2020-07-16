Справа Шеремета: суд відмовив захисту Антоненку у відводі судді
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Печерський районний суд Києва відмовив стороні захисту ветерана АТО та музиканта Андрія “Riffmaster” Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, у відводі слідчого судді. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Станіслав Кулик.
"Було розпочато судове засідання, у якому було оголошено перерву у зв’язку із заявленою стороною захисту заявою про відвід судді. Після того ми довго чекали на авторозподіл цієї заяви, вона була розподілена на слідчу суддю Івлеву, яка розглянула її, відмовила нам у відводі слідчого судді. Наразі чекаємо продовження засідання з розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою пану Антоненку", - зазначив адвокат.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія "Riffmaster" Антоненка, який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Раніше досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета було завершено.
Нагадаємо, торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.