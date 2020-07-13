Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія "Riffmaster" Антоненка, який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.
“Колегія суддів ухвалила ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва..., якою задоволено клопотання... та продовжено щодо Антоненка строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 23 липня, залишити без змін...” — сказав суддя.
Як повідомлялося в УНН, Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою ветерану АТО та музиканту Андрію “Riffmaster” Антоненку.
Раніше досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета було завершено.
Нагадаємо, торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.