Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея "Riffmaster" Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.
"Коллегия судей приняла решение следственного судьи Печерского районного суда Киева,.. которым удовлетворено ходатайство... и продлен в отношении Антоненко срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 23 июля, оставить без изменений..." - сказал судья.
Как сообщалось в УНН, Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей ветерану АТО и музыканту Андрею "Riffmaster" Антоненко.
Ранее досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета было завершено.
Напомним, в прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.