Дело Шеремета: суд отказал защите Антоненко в отводе судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Печерский районный суд Киева отказал стороне защиты ветерана АТО и музыканта Андрея "Riffmaster" Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, в отводе следственного судьи. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Станислав Кулик.
"Было начато судебное заседание, в котором был объявлен перерыв в связи с заявленным стороной защиты заявлением об отводе судьи. После этого мы долго ждали автораспределения этого заявления, оно было разделено на следственную судью Ивлеву, которая рассмотрела его, отказала нам в отводе следственного судьи. Сейчас ждем продолжения заседания по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей господину Антоненко", - отметил адвокат.
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея "Riffmaster" Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Ранее досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета было завершено.
Напомним, в прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.