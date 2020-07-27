Справа Шеремета: суд відклав розгляд апеляції на продовження арешту Антоненку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляційної скарги щодо продовження тримання під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Станіслав Кулик.
"Так, розгляд відкладено на 3 серпня 2020 року на 13:40", - сказав Кулик.
Нагадаємо, 17 липня Печерський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці Андрію Антоненку, якого підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як повідомляв УНН, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
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У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.