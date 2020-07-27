Дело Шеремета: суд отложил рассмотрение апелляции на продление ареста Антоненко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы о продлении содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Станислав Кулик.
"Да, рассмотрение отложено на 3 августа 2020 года на 13:40", - сказал Кулик.
Напомним, 17 июля Печерский районный суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца Андрею Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Как сообщал УНН, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело убийства Шеремета: фигурантам изменили подозрения
В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.