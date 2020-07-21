Справа Шеремета: суд призначив дату розгляду апеляції на продовження арешту Кузьменко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Київський апеляційний суд планує 23 липня розглянути апеляційну скаргу захисту щодо продовження тримання під вартою дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий.
“Суд розгляне апеляційну скаргу 23 липня о 15:05”, — сказав адвокат.
Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід тримання під вартою ще на 2 місяці дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як раніше повідомляв УНН, досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершено.
Також нагадаємо, що правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Окрім того, нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.