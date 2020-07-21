Дело Шеремета: суд назначил дату рассмотрения апелляции на продление ареста Кузьменко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Киевский апелляционный суд планирует 23 июля рассмотреть апелляционную жалобу защиты о продлении содержания под стражей детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.
"Суд рассмотрит апелляционную жалобу 23 июля в 15:05", - сказал адвокат.
Напомним, Печерский районный суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца детскому хирургу Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Как ранее сообщал УНН, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено.
Также напомним, что правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Кроме того, напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.