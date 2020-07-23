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Справа Шеремета: суд переніс розгляд апеляції на продовження арешту Кузьменко

Справа Шеремета: суд переніс розгляд апеляції на продовження арешту Кузьменко

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Київський апеляційний суд міста Києва переніс розгляд апеляційної скарги про продовження тримання під вартою дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив адвокат Тарас Безпалий.

"Засідання не відбулося, тому що з Печерського суду не надійшли матеріали, тому відклали на 31 липня на 11:00. Це мало бути засідання щодо зміни запобіжного заходу, це я подавав апеляційну скаргу", - сказав Безпалий.

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд мав розглянути апеляційну скаргу захисту щодо продовження тримання під вартою дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як раніше повідомлялося, Печерський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як писав УНН, досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершено.
Також нагадаємо, що правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

Окрім того нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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