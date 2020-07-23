Дело Шеремета: суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста Кузьменко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Киевский апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы о продлении содержания под стражей детского хирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил адвокат Тарас Беспалый.
"Заседание не состоялось, так как из Печерского суда не поступили материалы, поэтому отложили на 31 июля на 11:00. Это должно быть заседание по изменению меры пресечения, это я подавал апелляционную жалобу", - сказал Беспалый.
Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу защиты о продлении содержания под стражей детского хирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Как ранее сообщалось, Печерский районный суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержание под стражей еще на 2 месяца детскому хирургу Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Как писал УНН, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено.
Также напомним, что правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Кроме того напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.