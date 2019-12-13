Справа Шеремета: прокуратура просить суд арештувати одну із затриманих
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прокуратура просить суд обрати запобіжний захід у виді арешту для однієї із затриманих у справі вбивства журналіста Павла Шеремета - Юлії Кузьменко. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Кузьменко Влад Добош.
“Вручили (клопотання про обрання запобіжного заходу —ред.) . Засідання близько 13:00. Просять тримання під вартою”, — повідомив
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Тоді ж у поліції зібрали брифінг за участю Президента України Володимира Зеленського, де назвали імена підозрюваних у вбивстві Шеремета. Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.