Дело Шеремета: прокуратура просит суд арестовать одну из задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Прокуратура просит суд избрать меру пресечения в виде ареста для одной из задержанных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — Юлии Кузьменко. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Кузьменко Влад Добош.
“Вручили (ходатайство об избрании меры пресечения — ред.). Заседание около 13:00. Просят содержания под стражей”, — сообщил
Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.
Тогда же в полиции собрали брифинг с участием Президента Украины Владимира Зеленского, где назвали имена подозреваемых в убийстве Шеремета. Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.