Справа Шеремета: Антоненку вручили обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, вручили обвинувальний акт. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Станіслав Кулик.
На питання, чи вручили обвинувальний акт Антоненку, Кулик відповів: "Вручили".
Нагадаємо, минулого тижня Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Як повідомляв УНН, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.