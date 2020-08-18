Дело Шеремета: Антоненко вручили обвинительный акт

На вопрос, вручили ли обвинительный акт Антоненко, Кулик ответил: "Вручили".

Напомним, на прошлой неделе Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.



Как сообщал УНН, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.



В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.



В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.



