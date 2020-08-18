Справа Шеремета: Антоненку сьогодні буде вручено обвинувальний акт

На питання, коли вручать обвинувальний акт Антоненку, Кулик відповів: "Сьогодні о 17:00 планують вручати".

Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.



Як повідомляв УНН, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.



