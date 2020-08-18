Дело Шеремета: Антоненко сегодня будет вручен обвинительный акт
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, сегодня планируют вручить обвинительный акт. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Станислав Кулик.
На вопрос, когда вручат обвинительный акт Антоненко, Кулик ответил: "Сегодня в 17:00 планируют вручать".
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как сообщал УНН, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.