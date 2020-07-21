Справа щодо заволодіння 20 млн грн Укрзалізниці: Іщенку зачитали обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У Вищому антикорупційному суді зачитали обвинувальний акт народному депутату України 8-го скликання Валерію Іщенку та ще двом особам обвинувачених у заволодінні 20 млн грн "Укрзалізниці". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
Так, 20 липня 2020 року у Вищому антикорупційному суді за участі прокурорів САП відбулось перше засідання з розгляду по суті у справі про обвинувачення колишнього народного депутата України та ще двох осіб — фінансового радника згаданого народного депутата та колишнього позаштатного радника Глави Адміністрації Президента України.
“На засіданні прокурор САП оголосив короткий виклад обвинувального акту. Після чого і обвинувачення, і захист виступили зі вступними промовами”, — йдеться в повідомленні.
Також в ході засідання колегія суддів ВАКС визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі.
Повідомляється, що наступний розгляд у справі заплановано на 14:00 12 серпня 2020 року.
Як повідомлялося, до Вищого антикорупційного суду було скеровано обвинувальний акт стосовно народного депутата україни 8-го скликання Валерія Іщенка та ще двох осіб, обвинувачених у заволодінні 20 млн грн “Укрзалізниці”.
Нагадаємо, розслідування стосовно колишнього народного депутата та ще двох осіб за підозрою у заволодінні 20 млн грн “Укрзалізниці” завершено.