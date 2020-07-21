Дело о завладении 20 млн грн Укрзализныци: Ищенко зачитали обвинительный акт
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Высшем антикоррупционном суде зачитали обвинительный акт народному депутату Украины 8-го созыва Валерию Ищенко и еще двум лицам, обвиняемым в завладении 20 млн грн "Укрзализныци". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
Так, 20 июля 2020 года в Высшем антикоррупционном суде с участием прокуроров САП состоялось первое заседание по рассмотрению по существу по делу об обвинении бывшего народного депутата Украины и еще двух человек - финансового советника упомянутого народного депутата и бывшего внештатного советника Главы Администрации Президента Украины.
"На заседании прокурор САП объявил краткое изложение обвинительного акта. После чего и обвинение, и защита выступили с вступительными речами", - говорится в сообщении.
Также в ходе заседания коллегия судей ВАКС определила порядок и объем исследования доказательств по делу.
Сообщается, что следующее рассмотрение по делу запланировано на 14:00 12 августа 2020 года.
Как сообщалось, в Высший антикоррупционного суд было направлено обвинительное заключение в отношении народного депутата Украины 8-го созыва Валерия Ищенко и еще двух человек, обвиняемых в завладении 20 млн грн "Укрзализныци".
Напомним, расследование в отношении бывшего народного депутата и еще двух человек по подозрению в завладении 20 млн грн "Укрзализныци" завершено.