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Справа S.Group: суд заарештував вилучене при обшуках майно

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Зарічний райсуд міста Суми, в рамках справи про фінансування тероризму, арештував вилучене при обшуках майно компанії S.Group. Про це йдеться в ухвалі суду, передає УНН із посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень

За даними слідства, підприємство "ТОВ "Снек експорт", що входить до корпорації "S.Group", всупереч українському законодавству, поставляє свою продукцію (снекі, сухарики, чіпси, арахіс, фісташки, насіння торгівельних марок "SEMKI", "Мачо", "SNEKKIN", "KartoFan", "Козацька слава", "Козацька розвага", "SNEKKIN", "Red Pistachio", тощо) на територію так званих терористичних організацій "ДНР" та "ЛРН".

В рамках кримінального провадження, у жовтні цього року на підприємствах S. Group були проведені обшуки. Зарічний райсуд Сум дозволив накласти арешт на вилучене під час них майно.

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"Клопотання слідчого задовольнити. Накласти арешт на предмети та документи, вилучені 16.10.2017 року під час обшуку нежитлового приміщення..", - сказано в ухвалі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, компанія S.Group належить родині народного депутата Сергія Рибалки (від "Радикальної партії").

Службові особи компанії підозрюються у фінансуванні тероризму, а два її топ-менеджера вже арештовані судом.

Додамо, що журналісти зафіксували факти продажу снеків S. Group в Криму та в ОРДЛО ще наприкінці минулого року. 

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