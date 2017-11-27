Дело S.Group: суд арестовал изъятое при обысках имущество

По данным следствия, предприятие "ООО "Снек экспорт", входящее в корпорацию "S.Group", вопреки украинскому законодательству, поставляет свою продукцию (снеки, сухарики, чипсы, арахис, фисташки, семян торговых марок "SEMKI", "Мачо" , "SNEKKIN", "KartoFan", "Казацкая слава", "Казацкое развлечение", "SNEKKIN", "Red Pistachio" и т.п.) на территорию так называемых террористических организаций "ДНР" и "ЛРН".

В рамках уголовного производства, в октябре этого года на предприятиях S. Group были проведены обыски. Заречный райсуд Сум позволил наложить арест на изъятое при них имущество.

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"Ходатайство следователя удовлетворить. Наложить арест на предметы и документы, изъятые 16.10.2017 года при обыске нежилого помещения ..", - говорится в постановлении.

Напомним, как сообщал УНН, компания S.Group принадлежит семье народного депутата Сергея Рыбалки (от "Радикальной партии").

Должностные лица компании подозреваются в финансировании терроризма, а два ее топ-менеджера уже арестованы судом.

Добавим, что журналисты зафиксировали факты продажи снеков S. Group в Крыму и в ОРДЛО еще в конце прошлого года.