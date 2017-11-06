Справа S.Group: підозрюваний у торгівлі снєкамі з ОРДЛО залишився під арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Апеляційний суд Сумської області, вислухав доводи адвоката підозрюваного Ю.Джабраілова та прокуратури і залишив співробітника S.Group під арештом, передає УНН.
СБУ підозрює Ю. Джабраїлова в тому, що він у змові з іншим топ-менеджером S.Group (Д.Пробачай - ред.) налагодив поставки продукції (снеків) на тимчасово окуповану територію.
Ю.Джабраілов є співробітником ТОВ "Снек Експорт", яке входить до складу корпорації S.Group і належить батькові нардепа від "Радикальної партії" Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.
Нагадаємо, що рішенням суду першої інстанції Ю.Джабраілов був заарештований на 60 діб.
Як писав УНН, ЗМІ назвали дистриб'юторів, через яких компанії С.Рибалки торгують з ОРДЛО.
А в штабі блокади торгівлі з ОРДЛО заявили про наміри блокувати снеки С.Рибалки.