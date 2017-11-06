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Справа S.Group: підозрюваний у торгівлі снєкамі з ОРДЛО залишився під арештом

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Апеляційний суд Сумської області, вислухав доводи адвоката підозрюваного Ю.Джабраілова та прокуратури і залишив співробітника S.Group під арештом, передає УНН.

СБУ підозрює Ю. Джабраїлова в тому, що він у змові з іншим топ-менеджером S.Group (Д.Пробачай - ред.) налагодив поставки продукції (снеків) на тимчасово окуповану територію.

Ю.Джабраілов є співробітником ТОВ "Снек Експорт", яке входить до складу корпорації S.Group і належить батькові нардепа від "Радикальної партії" Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.

Нагадаємо, що рішенням суду першої інстанції Ю.Джабраілов був заарештований на 60 діб.

Як писав УНН, ЗМІ назвали дистриб'юторів, через яких компанії С.Рибалки торгують з ОРДЛО.

А в штабі блокади торгівлі з ОРДЛО заявили про наміри блокувати снеки С.Рибалки.

Українські Національні Новини

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