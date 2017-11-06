Дело S.Group: подозреваемый в торговле снєками с ОРДЛО остался под арестом

СБУ подозревает Ю. Джабраилов в том, что он в сговоре с другим топ-менеджером S.Group (Д.Пробачай - ред.) наладил поставки продукции (снэков) на временно оккупированную территорию.

Ю.Джабраилов является сотрудником ООО “Снэк Экспорт”, которое входит в состав корпорации S.Group и принадлежит отцу нардепа от “Радикальной партии” Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.

Напомним, что решением суда первой инстанции Ю.Джабраилов был арестован на 60 суток.

Как писал УНН, СМИ назвали дистрибьюторов, через которых компании С.Рыбалки торгуют с ОРДЛО.

А в штабе блокады торговли с ОРДЛО заявили о намерениях блокировать снеки С.Рыбалки.