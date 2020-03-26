Справа "Роттердам+": ВАКС дозволив провести заочне розслідування щодо Бутовського

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування стосовно ексзаступника начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.

"Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП, підозрюваного у зловживаннях під час застосування так званої формули "Роттердам+", збитки від якої сягають понад 18 млрд 868 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зважаючи на переховування вказаної особи від правосуддя, органом слідства прийнято рішення про проведення саме такої форми досудового розслідування.

"Разом з тим повідомляємо, що підозрюваним, щодо яких надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування, не заборонено в’їзд в Україну – вони наділені можливістю та беззаперечним правом самостійного відстоювання своєї позиції у кримінальному провадженні у відповідності до принципу змагальності, закріпленому в ст.22 КПК України", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала ексголову НКРЕКП Дмитра Вовка та колишнього заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського.

Як повідомлялося раніше в УНН, Володимир Бутовський підозрюється у зловживаннях під час застосування так званої формули "Роттердам+", збитки від якої сягають понад 18 млрд 868 млн гривень. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.

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