Дело "Роттердам +": ВАКС позволил провести заочное расследование в отношении Бутовского
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд дал разрешение на осуществление заочного досудебного расследования в отношении экс-заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ, подозреваемого в злоупотреблениях при применении так называемой формулы "Роттердам +", убытки от которого достигают более 18 млрд 868 млн гривен", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ввиду сокрытия указанного лица от правосудия, органом следствия принято решение о проведении именно такой формы досудебного расследования.
"Вместе с тем сообщаем, что подозреваемым, по которым предоставлено разрешение на осуществление специального предварительного расследования, не запрещён въезд в Украину - они наделены возможностью и безоговорочным правом самостоятельного отстаивания своей позиции в уголовном производстве в соответствии с принципом состязательности, закрепленному в ст. 22 УПК Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и бывшего заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского.
Как сообщалось ранее в УНН, Владимир Бутовский подозревается в злоупотреблениях при применении так называемой формулы "Роттердам +", убытки от которого достигают более 18 млрд 868 млн гривен. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.