Справа “Роттердам+”: суд заочно заарештував одного з підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України заочно арештувала заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
“У середу, 18 вересня 2019 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України підтримала позицію прокурорів САП та постановила рішення про надання дозволу на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського”, — повідомили у просслужбі.
Таким чином, Апеляційна палата ВАСУ скасувала ухвалу слідчої судді Солом’янського районного суду міста Києва, якою було відмовлено у задоволенні клопотання НАБУ та Спеціалізованної антикорупційної прокуратури про заочний арешт службовця НКРЕКП.
Нагадаємо, Володимир Бутовський підозрюється у зловживаннях під час застосування так званої формули “Роттердам+”, збитки від якої сягають понад 18 млрд 868 млн гривень. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.
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