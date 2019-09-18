Дело "Роттердам+": суд заочно арестовал одного из подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины заочно арестовала заместителя начальника управления энергорынка НКРЕКП Владимира Бутовского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прессслужбу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"В среду, 18 сентября 2019 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины поддержала позицию прокуроров САП и постановил решение о предоставлении разрешения на задержание с целью повода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского" , - сообщили в просслужби.
Таким образом, Апелляционная палата ВАСУ отменил решение следственной судьи Соломенского районного суда города Киева, которым было отказано в удовлетворении ходатайства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о заочном аресте служащего НКРЭКУ.
Напомним, Владимир Бутовский подозревается в злоупотреблениях при применении так называемой формулы "Роттердам+", убытки от которого достигают более 18 млрд 868 млн гривен. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
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