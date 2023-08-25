Справа про зловживання на 62 млн грн при закупівлі продуктів: суд переніс обрання запобіжного заходу Висоцькому

Цитата

«Суд оголошує перерву в судовому засіданні. Наступна дата судового засідання 29 серпня на 9:00», - сказав суддя.

Доповнення

Правоохоронці викрили зловживання при закупівлі АТ “Укрзалізниця” продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. Як повідомили у НАБУ, до реалізації оборудки причетні колишні і чинні топпосадовці. Серед них назвали першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького.