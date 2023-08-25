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Дело о злоупотреблениях на 62 млн грн при закупке продуктов: суд перенес избрание меры пресечения Высоцкому

Дело о злоупотреблениях на 62 млн грн при закупке продуктов: суд перенес избрание меры пресечения Высоцкому

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд объявил перерыв до 29 августа в заседании по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия Тарасу Высоцкому, который является подозреваемым по делу о злоупотреблении на более 62 млн грн при закупке продуктов питания для нужд государства в период военного положения, передает УНН.

Цитата

«Суд объявляет перерыв в судебном заседании. Следующая дата судебного заседания 29 августа на 9:00», - сказал судья.

Дополнение

Правоохранители разоблачили злоупотребления при закупке АО “Укрзализныця” продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения. Как сообщили в НАБУ, к реализации сделки причастны бывшие и действующие топ-чиновники. Среди них был назван первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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