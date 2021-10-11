Справа про зґвалтування: поліція Лондона припинила розслідування щодо принца Ендрю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Поліція Лондона вирішила припинити розслідування проти сина королеви Єлизавети II принца Ендрю у справі про сексуальне насильство. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
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Після вивчення низки документів в межах цивільного позову 38-річної Вірджинії Джуффре у США, в якому вона обвинувачує сина королеви Єлизавети II принца Ендрю у сексуальному насильстві щодо неї, лондонська поліція припинила розслідування.
“Ми вивчили інформацію, яку нам передали ЗМІ у червні. Цей огляд завершено, і надалі ми не здійснюватимемо жодних дій”, — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
У серпні американка Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю у сексуальному насильстві та подала на нього в суд США.
За словами жінки, Ендрю без її згоди вступав із нею у сексуальний контакт, коли їй було 17 років.
Вона вимагала від 61-річного принца компенсацію за фізичний і моральний збиток.
Принц Ендрю категорично заперечує будь-які сексуальні контакти або стосунки з Джуффре. А фотографію, на якій вони разом, він назвав підробкою.