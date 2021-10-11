Дело об изнасиловании: полиция Лондона прекратила расследование в отношении принца Эндрю
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Полиция Лондона решила прекратить расследование против сына королевы Елизаветы II принца Эндрю в деле о сексуальном насилии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
После изучения ряда документов в рамках гражданского иска 38-летней Вирджинии Джуффре в США, в котором она обвиняет сына королевы Елизаветы II принца Эндрю в сексуальном насилии в отношении нее, лондонская полиция прекратила расследование.
“Мы изучили информацию, которую нам передали СМИ в июне. Этот обзор завершен, и в дальнейшем мы не будем совершать никаких действий”, — говорится в сообщении.
Напомним
В августе американка Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии и подала на него в суд США.
По словам женщины, Эндрю без ее согласия вступал с ней в сексуальный контакт, когда ей было 17 лет.
Она требовала от 61-летнего принца компенсацию за физический и моральный ущерб.
Принц Эндрю категорически отрицает любые сексуальные контакты или отношения с Джуффре. А фотографию, на которой они вместе, он назвал подделкой.