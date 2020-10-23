Справа про привласнення частини компанії з системи ProZorro: слідство завершено

ukru
18:42 • 6211 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 22427 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 59697 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 104689 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 112168 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 113873 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 146021 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124461 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124257 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123651 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 75863 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 87621 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 103162 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 101923 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 76564 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 58260 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 76564 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 65000 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 146013 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 113532 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 43284 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 52544 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106196 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124645 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124139 перегляди
Актуальне
Справа про привласнення частини компанії з системи ProZorro: слідство завершено

Справа про привласнення частини компанії з системи ProZorro: слідство завершено

Київ • УНН

 • 9719 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Розслідування стосовно злочинної групи, підозрюваного у заволодіння частиною компанії - майданчика системи ProZorro “Держзакупівлі.Онлайн”, завершено. Про це УНН повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

“... завершено досудове розслідування стосовно групи осіб, причетних до незаконного заволодіння половиною частки у статутному капіталі майданчика системи ProZorro ТОВ “Держзакупівлі.Онлайн” та подальшої легалізації (відмивання) незаконно одержаного майна (ч. 4 ст. 189 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, у 2017 році в учасників злочинної групи, очолюваної колишнім правоохоронцем, виник злочинний умисел отримати контроль над товариством “Держзакупівлі.Онлайн”, більш відомого як інтернет-ресурс, що входить до системи публічних закупівель ProZorro.

З цією метою зловмисники, як вказано, під погрозами насильства змусили одного із співвласників компанії укласти вдаваний договір на відчуження належної йому частки корпоративних прав у розмірі 50% статутного капіталу. Вартість частки становила 500 тис. доларів США.

У подальшому для легалізації незаконно одержаного майна учасники групи створили ланцюг цивільно-правових відносин по переоформленню прав на підставних осіб, вказали у прокуратурі.

"Наразі трьом співвиконавцям злочину оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення", - зазначили у прокуратурі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92