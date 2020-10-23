Справа про привласнення частини компанії з системи ProZorro: слідство завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Розслідування стосовно злочинної групи, підозрюваного у заволодіння частиною компанії - майданчика системи ProZorro “Держзакупівлі.Онлайн”, завершено. Про це УНН повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
“... завершено досудове розслідування стосовно групи осіб, причетних до незаконного заволодіння половиною частки у статутному капіталі майданчика системи ProZorro ТОВ “Держзакупівлі.Онлайн” та подальшої легалізації (відмивання) незаконно одержаного майна (ч. 4 ст. 189 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, у 2017 році в учасників злочинної групи, очолюваної колишнім правоохоронцем, виник злочинний умисел отримати контроль над товариством “Держзакупівлі.Онлайн”, більш відомого як інтернет-ресурс, що входить до системи публічних закупівель ProZorro.
З цією метою зловмисники, як вказано, під погрозами насильства змусили одного із співвласників компанії укласти вдаваний договір на відчуження належної йому частки корпоративних прав у розмірі 50% статутного капіталу. Вартість частки становила 500 тис. доларів США.
У подальшому для легалізації незаконно одержаного майна учасники групи створили ланцюг цивільно-правових відносин по переоформленню прав на підставних осіб, вказали у прокуратурі.
"Наразі трьом співвиконавцям злочину оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення", - зазначили у прокуратурі.