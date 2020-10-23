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Дело о присвоении части компании из системы ProZorro: следствие завершено

Дело о присвоении части компании из системы ProZorro: следствие завершено

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Расследование в отношении преступной группы, подозреваемой в завладении частью компании - площадки системы ProZorro "Держзакупивли.Онлайн", завершено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"... завершено досудебное расследование в отношении группы лиц, причастных к незаконному завладению половиной доли в уставном капитале площадки системы ProZorro ООО "Держзакупивли.Онлайн" и последующей легализации (отмыванию) незаконно полученного имущества (ч. 4 ст. 189 УК Украины и ч. 2 ст. 209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, в 2017 году у участников преступной группы, возглавляемой бывшим правоохранителем, возник преступный умысел получить контроль над обществом "Держзакупивли.Онлайн", более известного как интернет-ресурс, входящий в систему публичных закупок ProZorro.

С этой целью злоумышленники, как указано, под угрозами насилия заставили одного из совладельцев компании заключить мнимый договор на отчуждение принадлежащей ему доли корпоративных прав в размере 50% уставного капитала. Стоимость доли составляла 500 тыс. долларов США.

В дальнейшем для легализации незаконно полученного имущества участники группы создали цепь гражданско-правовых отношений по переоформлению прав на подставных лиц, указали в прокуратуре.

"На данный момент трем соисполнителям преступления объявлено о завершении следствия и открыто материалы уголовного производства для ознакомления", - отметили в прокуратуре.

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