Справа про премії: суд виправдав мера Тернополя
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Тернопільський міськрайонний суд завершив розгляд справи про адміністративне правопорушення щодо міського голови Тернополя Сергія Надала, який виписував собі премії у розмірі до 250% посадового окладу. Зокрема, суд не зафіксував правопорушень у діях Надала, тому справу закрито, передає УНН.
Деталі
Суддя Тернопільського суду Ірина Марциковська постановила, що рішення про створення комісії з видачі премії міському голові не є незаконним. Вона відкинула доводи звинувачення про те, що комісія складається з осіб, які безпосередньо пов'язані з мером.
У результаті суд встановив, що у діях Надала немає складу адміністративного правопорушення, оскільки належних достовірних та допустимих доказів встановлено не було. Тому суд вирішив закрити справу у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.
Міський голова та його адвокат у залу суду сьогодні не з’явилися.
Доповнення
Міського голову Тернополя Сергія Надала судили за ймовірний конфлікт інтересів під час його преміювання.
Зокрема, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо Надала.
Зазначалося, що мер Тернополя з 2021 та протягом 2022 року преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах. Розмір премій міг досягати 250 % від посадового окладу.
У свою чергу, Тернопільська міська рада повідомила, що інформація, опублікована НАЗК щодо додаткових нарахувань міського голови Тернополя, є неправдивою та недостовірною.