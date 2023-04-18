Дело о премиях: суд оправдал мэра Тернополя
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Тернопольский горрайонный суд завершил рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении городского головы Тернополя Сергея Надала, который выписывал себе премии в размере до 250% должностного оклада. В частности, суд не зафиксировал правонарушений в действиях Надала, поэтому дело закрыто, передает УНН.
Детали
Судья Тернопольского суда Ирина Марциковская постановила, что решение о создании комиссии по выдаче премии городскому голове не является незаконным. Она отвергла доводы обвинения о том, что комиссия состоит из лиц, которые непосредственно связаны с мэром.
В результате суд установил, что в действиях Надала нет состава административного правонарушения, поскольку надлежащих достоверных и допустимых доказательств установлено не было. Поэтому суд решил закрыть дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Городской голова и его адвокат в зал суда сегодня не явились.
Дополнение
Городского голову Тернополя Сергея Надала судили за вероятный конфликт интересов во время его премирования.
В частности, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило административный протокол по конфликту интересов в отношении Надала.
Отмечалось, что мэр Тернополя с 2021 и в течение 2022 года премировал себя в максимальном размере и предоставлял себе помощь на оздоровление, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов также в максимальных предельно допустимых объемах. Размер премий мог достигать 250 % от должностного оклада.
В свою очередь, Тернопольский городской совет сообщил, что информация, опубликованная НАПК относительно дополнительных начислений городского головы Тернополя, является ложной и недостоверной.