Справа про імпічмент Трампа: Луценко готовий дати свідчення у Конгресі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю українській редакції BBC повідомив, що готовий дати свідчення у Конгресі Сполучених Штатів під час процедури імпічменту Дональду Трампу, пише УНН.
На запитання журналістів BBC: “Ви готові давати свідчення у справі про імпічмент щодо президента Трампа в США?” — колишній очільник Генеральної прокуратури України відповів: “Чому б ні. Я абсолютно відкритий і знаю, що всі мої дії були законними, всі мої заяви були законними, я нічого не боюся. Я боюся за свою країну, тому що, здається, Україна зараз стала жертвою всередині великого американського шторму. Я хочу захистити свою країну”.
Як писав УНН раніше, Президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційний Київ не проводитиме жодних розслідувань за наказом інших країн.
На запитання журналістів, чи буде Київ починати розслідування щодо Джо Байдена та його сина Хантера на прохання Дональда Трампа, Зеленський відповів, що Київ не буде діяти виключно за наказом інших країн. “Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна”, — сказав Зеленський.