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Дело об импичменте Трампа: Луценко готов дать показания в Конгрессе

Киев • УНН

 • 13042 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью украинской редакции BBC сообщил, что готов дать показания в Конгрессе Соединенных Штатов во время процедуры импичмента Дональду Трампу, пишет УНН.

Дело об импичменте Трампа: Луценко готов дать показания в Конгрессе

На вопрос журналистов BBC: “Вы готовы давать показания по делу об импичменте в отношении президента Трампа в США?” — бывший глава Генеральной прокуратуры Украины ответил: “Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну”.

Как писал УНН ранее, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других государств.

На вопрос журналистов, будет ли Киев начинать расследование касательно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе Дональда Трампа, Зеленский ответил, что Киев не будет действовать исключительно по приказу других стран. “Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна”, — сказал Зеленский.

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