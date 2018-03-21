Справа про держзраду Януковича: суд відмовився допитувати Штайнмаєра та інших європолітиків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Оболонський районний суд Києва відмовив адвокатам у допиті у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, колишнього міністра іноземних справ Польщі Родислава Сікорського, першого віце-президента Єврокомісії Кетрін Ештон та інших європейських політиків і послів, передає кореспондент УНН.
“Суд, порадившись на місці, ухвалив: у задоволені клопотання стороні захисту відмовити, оскільки стороною захисту не надано підтвердження, що Родислав Сікорський не має дипломатичного імунітету і не надано суду адресу його перебування”, — оголосив рішення головуючий у судовому процесі суддя Владислав Дев’ятко.
Варто зазначити, що з таким самим формулюванням адвокатам Януковича було відмовлено у допиті інших іноземних політиків.
У своєму клопотанні сторона захисту поясняла, що перераховані нею особи були свідками переговорів Януковича з лідерами опозиції у 2014 році, а також частина з них виступала гарантами виконання укладених 21 лютого 2014 року угод і вела перемовини з українською владою під час анексії Росією АР Крим, тому мають надати в українському суді свідчення.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва визначив три дні (27, 28, 29 березня) стороні захисту екс-президента Віктора Януковича, який обвинувачується у державній зраді, для допиту як свідків колишніх високопосадовців — Миколи Азарова, Павла Лебедєва, Станіслава Шуляка та двох охоронців — Костянтина Кобзаря та Сергія Бернадського.