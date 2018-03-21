Дело о госизмене Януковича: суд отказался допрашивать Штайнмайера и других европолитиков

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Оболонский районный суд Киева отказал адвокатам в допросе по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего министра иностранных дел Польши Родислава Сикорского, первого вице-президента Еврокомиссии Кэтрин Эштон и других европейских политиков и послов, передает корреспондент УНН.

"Суд, посовещавшись на месте, постановил: в удовлетворении ходатайства стороне защиты отказать, поскольку стороной защиты не представлено подтверждение, что Родислав Сикорский не имеет дипломатического иммунитета и не предоставлено суду адрес его пребывания", - огласил решение председательствующий в судебном процессе судья Владислав Девятко.

Стоит отметить, что с такой же формулировкой адвокатам Януковича было отказано в допросе других иностранных политиков.

В своем ходатайстве сторона защиты поясняла, что перечисленные им лица были свидетелями переговоров Януковича с лидерами оппозиции в 2014 году, а также часть из них выступала гарантами выполнения заключенных 21 февраля 2014 года сделок и вела переговоры с украинскими властями во время аннексии Россией АР Крым, поэтому должны предоставить в украинском суде показания.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Напомним, Оболонский районный суд Киева определил три дня (27, 28, 29 марта) стороне защиты экс-президента Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене, для допроса в качестве свидетелей бывших чиновников - Николая Азарова, Павла Лебедева, Станислава Шуляка и двух охранников - Константина Кобзаря и Сергея Бернадского.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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