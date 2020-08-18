Справа "Повітряного експресу": суд дослідив ще пять томів доказів

"На засіданні продовжилось дослідження доказів, наданих стороною обвинувачення, зокрема 5 томів письмових доказів. Крім того, колегією суддів ВАКС одному із обвинувачених продовжено дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наступне судове засідання призначено на 14 вересня 2020 року.

Нагадаємо, у Вищому антикорупційному суді було розпочато дослідження доказів у справі щодо обвинувачення виконувача обов’язків директора Державного підприємства “Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону” та директора приватного підприємства у заволодінні та розтраті 127 млн гривень коштів державного підприємства.