Дело "Воздушного экспресса": суд исследовал еще пять томов доказательств

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83298 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101960 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126791 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107406 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127400 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101277 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102103 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104050 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101958 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101508 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Дело "Воздушного экспресса": суд исследовал еще пять томов доказательств

Дело "Воздушного экспресса": суд исследовал еще пять томов доказательств

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал еще 5 томов доказательств стороны обвинения по делу по обвинению исполняющего обязанности директора Государственного предприятия "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона" и директора частного предприятия в завладении и растрате 127 млн гривен средств государственного предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"На заседании продолжилось исследование доказательств, предоставленных стороной обвинения, в том числе 5 томов письменных доказательств. Кроме того, коллегией судей ВАКС одному из обвиняемых продлено действие меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следующее судебное заседание назначено на 14 сентября 2020 года.

Напомним, в Высшем антикоррупционном суде было начато исследование доказательств по делу по обвинению исполняющего обязанности директора Государственного предприятия "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона" и директора частного предприятия в завладении и растрате 127 млн гривен средств государственного предприятия.

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