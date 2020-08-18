Дело "Воздушного экспресса": суд исследовал еще пять томов доказательств
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал еще 5 томов доказательств стороны обвинения по делу по обвинению исполняющего обязанности директора Государственного предприятия "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона" и директора частного предприятия в завладении и растрате 127 млн гривен средств государственного предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"На заседании продолжилось исследование доказательств, предоставленных стороной обвинения, в том числе 5 томов письменных доказательств. Кроме того, коллегией судей ВАКС одному из обвиняемых продлено действие меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следующее судебное заседание назначено на 14 сентября 2020 года.
Напомним, в Высшем антикоррупционном суде было начато исследование доказательств по делу по обвинению исполняющего обязанности директора Государственного предприятия "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона" и директора частного предприятия в завладении и растрате 127 млн гривен средств государственного предприятия.