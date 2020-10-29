Справа "плівок ОАСК": ВАКС відклав обрання запобіжного заходу Вовку на 5 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд відклав на 5 листопада розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку у межах справи так званих "плівок ОАСК". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ВАКС.
"Сьогодні, 29 жовтня, у Вищому антикорупційному суді мало відбутися судове засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу голові Окружного адміністративного суду Києва", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що засідання не відбулося, оскільки підозрюваний та його захисники вдруге не з’явилися до суду.
"Наступне судове засідання заплановано на 10:00 5 листопада 2020 року", - зазначається у повідомленні.
Як вже повідомлялось, 17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.
Слідством встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.
За версією слідства, вказана злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл.
Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.